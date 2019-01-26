Kilis'te, Çocukların Bisiklet Sevinci
31 dakika önce
Kilis'te, çocukların bisiklet sevinciKilis Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.
Kilis
'te, çocukların bisiklet sevinci Kilis Belediyesi
tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Bisikletlerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.
7 Aralık
stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara
, Bugün çocuklarımıza eğitimde yarı yıl hediyesi olarak bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün sevinçli bir günümüz çünkü çocuklar karnelerini alıp tatile girdi. Biz de öğrencilerimizi bisikletle ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimiz ikinci dönem derslerine daha çok çalışacak ve ailelerinde sigara içilmesini önleyecek dedi.
Konuşmaların ardından stadyumu dolduran öğrenciler koşarak bisikletlerini alması ilginç görüntüler oluşturdu. Tribünden atlayarak stadyumdan aldıkları bisikletlerine binen öğrenciler evlerinin yolunu tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:03 Kaynak: DHA
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