Kilis'te "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi
53 dakika önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi.
Sosyal Hizmet Merkezinde Türklere ve geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik 40 kişiye Zeliha Vural tarafından "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi. Program esnasında eğime katılanların Türk ve yabancıların çocuklarına oyun odasında etkinlik yapıldı.
Program ikramlıklar ile son buldu. - KİLİS
Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi