Son Dakika Haberleri: Kilis'te "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi
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Kilis'te "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi

53 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi.

Kilis'te

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi.


Sosyal Hizmet Merkezinde Türklere ve geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik 40 kişiye Zeliha Vural tarafından "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi. Program esnasında eğime katılanların Türk ve yabancıların çocuklarına oyun odasında etkinlik yapıldı.


Program ikramlıklar ile son buldu. - KİLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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