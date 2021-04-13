Ekipler, araçlarda yaptığı aramada gümrük kaçağı 27 kilo 450 gram çay, 156 kutu viski, 3 şişe rakı, 1482 paket sigara, 840 elektrikli sigara filtresi, 1730 puro, 12 pipo tütünü ve 1 kilo 250 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ile Oylum mahallelerinde durumundan şüphelendiği 3 aracı durdurdu.

Son Dakika › Güncel › Kilis'te çok miktarda kaçak sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika

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