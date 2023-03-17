Depremde hasar gören tek katlı bina yerle bir oldu! Enkazın altında kalan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde hasar gören tek katlı bina yerle bir oldu! Enkazın altında kalan adam yaşamını yitirdi

17.03.2023 15:52

Kilis'te bir evin depremde hasar gören ve depo olarak kullanılmakta olan eklentisi çöktü. Enkaz altında kalan tarım işçisi Yusuf Harmancı hayatını kaybetti. Valilik'ten yapılan açıklamada, Harmancı'nın tavanı tutan direği oynatması sonucu enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kilis merkeze bağlı Saatli köyü Otluca mezrasında bir evin hafif hasar gören eklentisi yıkıldı. Depo olarak kullanılan eklentiye girdiği belirlenen tarım işçisi 2 çocuk babası Yusuf Harmancı, enkaz altında kaldı. Harmancı, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan çıkarıldı. Ancak Yusuf Harmancı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Harmancı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sabah saatlerinde ihbarla bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bugün saat 08.13 sıralarında Kilis merkeze bağlı Saatli Köyü Otluca mezrasında 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında hafif hasarlı olduğu tespit edilen bir evin depo olarak kullanılan eklentisinin çöktüğü ve enkaz altında kalan bir vatandaşımızdan ses geldiği bilgisi alınmıştır. Olay ile ilgili olarak bölgeye yakın jandarma ve Hudut Karakolu personellerimiz, kurtarıcı/vinç, sağlık personellerimiz ve AFAD birimlerimiz Otluca Mezrasına sevk edilmiş olup derhal kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Sevk edilen ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yusuf Harmancı isimli vatandaşımız göçük altından yaklaşık 45 dakika sonra çıkarılmış, sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

"TAVANI TUTAN DİREĞİ OYNATARAK ÜZÜCÜ HADİSE MEYDANA GELMİŞTİR"

Olay ilgili olarak adli ve idari incelemelere başlanılmış olup, görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere göre; hafif hasarlı olan evin eklentisi şeklinde kullanılan deponun tavanını tutan direğin vefat eden vatandaşımız Yusuf Harmancı tarafından oynanarak yıkılması sonucu tavanın üstüne çöktüğü, olay öncesinde tüm vatandaşlarımıza hasarlı yapılara girilmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen söz konusu davranış nedeniyle bahse konu üzücü olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Deprem nedeniyle zarar görmüş riskli yapılardan uzak durulması ve bu yapılara girilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allan' tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz."

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremde hasar gören tek katlı bina çöktü! Enkaz altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti Depremde hasar gören tek katlı bina çöktü! Enkaz altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı'nın Deprem Raporu: Afad'ın Yetkileri Artırılmalı. Valilikler ya da Belediyeler Tarafından Verilebilen Yapı Ruhsatları Bakanlık... Cumhurbaşkanlığı'nın Deprem Raporu: Afad'ın Yetkileri Artırılmalı. Valilikler ya da Belediyeler Tarafından Verilebilen Yapı Ruhsatları Bakanlık...

Kahramanmaraş, Jandarma, Kilis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde hasar gören tek katlı bina yerle bir oldu! Enkazın altında kalan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Sevilla'nın süper yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini kırmadı! Fenerbahçe'nin soyunma odasına kadar gitti
16:41 Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü
16:34 Sevilla'nın yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini gerçekleştirmek için maç sonu Fenerbahçe soyunma odasına gitti
16:30 Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar!
16:29 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürüp 30 kez bıçaklayarak öldürdüler
16:25 Fakıbaba'nın, harabeye dönen Şanlıurfa için ortaya attığı "Askeri kanal" iddiası olay yarattı
16:21 Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı
16:09 Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı
16:04 Fakıbaba'dan selin vurduğu Şanlıurfa için tartışma yaratacak "Askeri kanal" iddiası
16:04 Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 17:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde hasar gören tek katlı bina yerle bir oldu! Enkazın altında kalan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement