Kilis'te Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle Beşevler Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı kutlamaları yağmur nedeni ile kapalı spor salonunda yapıldı. Kutlama törenine, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri, askeri ve sivil erkan, adli ve idari yargı mensupları, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra törene katılanların bayramını Vali Recep Soytürk, 1'nici Hudat Alay Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kutladı. Halk oyunları ekiplerinin halk oyunlarının gösterisi sundu. Öğrencilerin şiir okumasından sonda törende konuşan Vali Soytürk, Tarihi geçmişimiz göstermektedir ki, kimliğimize, kültürümüze, değerlerimize, en uygun yönetim tarzı cumhuriyettir. Çünkü cumhuriyet kısaca halkın kendi kendisini yönetmesidir. Hükümet Millettir, Millet Hükümettir. Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok büyük işler yapacağımızı hatırlatan, ülkemiz için bir dönüm noktasını ifade eden bu bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için, dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmeli, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; Ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için çok çalışmalıyız. Bu zaferi, muhasır medeniyet yolunda büyük bir düşünceye çevirerek, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırarak, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleşmiştir. Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, milletçe rahmet ve minnetle anıyoruzö dedi.

Kutlamalar, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.