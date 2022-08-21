Merkeze bağlı Topdağı köyü yakınlarında koyun otlatan çoban, eski kum ocağı olarak kullanılan alanda biri yol kenarında diğeri de ona 100 metre uzaklıkta dağlık alanda 2 kadın cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, önlem alarak inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, morga kaldırıldı. Ekiplerin, kadınların kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KİLİS'TE DAĞLIK ALANDA 2 KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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