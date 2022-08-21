Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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