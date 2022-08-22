Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında

22.08.2022 12:44
Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında

KİLİS'te, dağlık alanda bulunan 2 cansız bedenin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Rihm El Mahammed'e (13) ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi.

KİLİS'te, dağlık alanda bulunan 2 cansız bedenin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Rihm El Mahammed'e (13) ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi akrabaları Ş.H.S. (30), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Topdağı köyü yakınlarında meydana geldi. Koyun otlatan çoban, eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 ceset görünce polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, aralarında 100 metre mesafe bulunan cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi. Cansız bedenlerin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, anne ve kızın, akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. tarafından öldürüldüğü saptandı. Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi. ?


YORUMLAR
500
Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi
Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:47:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement