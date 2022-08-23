Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı

23.08.2022 09:19
Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı

KİLİS'te, dağlık alanda cesetleri bulunan Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Riham Ali Elmuhammed'i (13) bıçakladığı belirlenerek gözaltına alınan akrabaları Şerif Hac Süleyman (30) tutuklandı.

KİLİS'te, dağlık alanda cesetleri bulunan Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Riham Ali Elmuhammed'i (13) bıçakladığı belirlenerek gözaltına alınan akrabaları Şerif Hac Süleyman (30) tutuklandı.

Koyun otlatan çobanlar, pazar günü Topdağı köyü yakınlarında eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 ceset gördü. Çobanların ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin, Suriyeli Nura Hac Süleyman  ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi. Jandarma ekipleri, Nura Hac Süleyman'ın telefonunda yaptığı incelemede, son olarak akrabası Şerif Hac Süleyman ile görüştüğünü saptadı. Takibe alınan Şerif Hac Süleyman'a ait otomobil, kent merkezinde park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlayan ekipler, Şerif Hac Süleyman'ı saklandığı Gaziantep'teki adreste operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Şerif Hac Süleyman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kilis Devlet Hastanesi morgunda bulunan anne ile kızının cenazelerinin ise bugün yakınlarınca teslim alınacağı öğrenildi.


YORUMLAR
500
Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2) Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2)
Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:52 Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü
15:07 Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor
14:45 Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement