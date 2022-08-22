Otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep 'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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