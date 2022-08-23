Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı

23.08.2022 08:01
Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı

Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Kilis merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri cinayet iddiasıyl, maktullerle akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S.'yi (30) Gaziantep'te yaptığı operasyonla yakalayarak Kilis'e getirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.H.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Olayın geçmişi

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirmiş, yapılan otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlenmişti.

YORUMLAR
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Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2) Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2) Kilis'te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi Kilis'te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı - Son Dakika

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