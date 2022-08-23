Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

23.08.2022 16:56

Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla, maktullerle akraba olan Suriye uyruklu Ş.H.S'yi (30) Gaziantep'te düzenlendikleri operasyonla yakalayarak Kilis'e getirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.H.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Maktullerin yakınlarının ağladıkları görüldü.

Öldürülenlerin, zanlının baldızı ve baldızının kızı olduğu öğrenildi.

Olay

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirmişti. Yapılan otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlenmişti.

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Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2) Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2)
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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