Son Dakika Haberleri: Kilis'te Damlama Sulama Borusu Çalan Zanlı Tutuklandı

Kilis'te Damlama Sulama Borusu Çalan Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Kilis'in Polateli ilçesinde, tarladan damlama sulama borusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te Damlama Sulama Borusu Çalan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Kilis'in Polateli ilçesinde, tarladan damlama sulama borusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Polatbey köyünde yaşayan H.A, Karacercik mevkisindeki tarlasında bulunan 24 bin metre damlama sulama borusunun çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinden zanlının E.D. olduğunu belirledi.

Zanlı, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evdeki aramalarda, çalıntı borular ile zanlının Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zarar verdiği bir iş makinesine ait kontrol paneli, anahtar takımı, 2 akü, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu değerlendirilen ev eşyaları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Jandarma, Polateli, Kilis, Güncel
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