KİLİS'TE DEAŞ'LI ÖZBEK TERÖRİST YAKALANDI - Son Dakika
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KİLİS'TE DEAŞ'LI ÖZBEK TERÖRİST YAKALANDI

20.05.2022 11:34

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu J.K. yakalandı.

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu J.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbekistan uyruklu olan ve terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren J.K.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Suriye sınırındaki Yavuzlu köyü yakınlarında J.K.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan J.K.'nin, yapılan araştırmada, Suriye'de DEAŞ içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

KİLİS'TE DEAŞ'LI ÖZBEK TERÖRİST YAKALANDI
KİLİS'TE DEAŞ'LI ÖZBEK TERÖRİST YAKALANDI
KİLİS'TE DEAŞ'LI ÖZBEK TERÖRİST YAKALANDI
KİLİS'TE DEAŞ'LI ÖZBEK TERÖRİST YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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