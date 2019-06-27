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Kilis'te DEAŞ'lı tutuklandı

1 saat önce

Kilis'te, terör örgütü üyesi DEAŞ'lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis'te DEAŞ'lı tutuklandı, System.String[]
Kilis'te, terör örgütü üyesi DEAŞ'lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu B.C'nin çatışmalı bölgelerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi. Kent merkezide gözaltına alanın B.C. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
cumhuriyet başsavcılığı, terör, deaş, kilis, 3. Sayfa
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