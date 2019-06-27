Kilis'te DEAŞ'lı tutuklandı
1 saat önce
Kilis'te, terör örgütü üyesi DEAŞ'lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
'te, terör örgütü üyesi DEAŞ'lı bir kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye
uyruklu B.C'nin çatışmalı bölgelerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi. Kent merkezide gözaltına alanın B.C. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KİLİS
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