Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı

20.05.2022 11:53
Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip sonucu, bir terör örgütü üyesinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen Özbekistan uyruklu J.K, merkeze bağlı Yavuzlu köyü kırsalında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu; 9 yabancı uyruklu, kılıçlarla yakalandı Kocaeli'de DEAŞ operasyonu; 9 yabancı uyruklu, kılıçlarla yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Havlayan köpeğe bıçakla saldırdı, sahibi saldırgandan şikayetçi olmadı
11:32 Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor
11:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
11:28 Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:17 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
11:08 Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?
11:01 Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek
10:58 AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 11:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement