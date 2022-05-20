DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı

20.05.2022 19:00

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip sonucu, bir terör örgütü üyesinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen Özbekistan uyruklu J.K, merkeze bağlı Yavuzlu köyü kırsalında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı
DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı
DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı
DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı
DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı
DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı - Son Dakika
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