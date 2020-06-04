Kilis'te DEAŞ üyesi 2 kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kimlik kontrolünde, Dağıstan uyruklu oldukları belirlenen kadın şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hudut birliği askerleriyle Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, yabancı uyruklu A.M. ve D.A'yı yanlarındaki 4 çocukla ülkeye giriş yaptıkları sırada yakaladı.

Kilis 'te, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın şüpheli yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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