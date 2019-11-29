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Kilis'te DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
6 saat önce
Kilis'te, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Kilis'te, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu M.O, A.O. ve M.O'nun ülkelerindeki çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları bilgisini aldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. tutuklandı, A.O. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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