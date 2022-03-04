Kilis'te deprem tatbikatı - Son Dakika

Kilis'te deprem tatbikatı

KİLİS Kilis'te, 15 Temmuz ilkokulunda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

1-7 Mart tarihleri arasında AFAD tarafından deprem haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 2022 Afet Tatbikatı Kilis'te 15 Temmuz ilkokulunda yapıldı. Buradaki programa Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile diğer yetkililer katıldı. Tatbikat gereği çalınan siren 15 Temmuz ilkokulundaki öğrenciler ve öğretmenler hızlı ve güvenli bir şekilde okulu tahliye ettiler. Okul bahçesinde güvenli alana giden öğretmen ve öğrencileri, başarılı tahliye tatbikatı nedeniyle Vali Soytürk, tebrik etti.