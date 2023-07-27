Kilis'te Depremde Çöken Binada 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kilis'te Depremde Çöken Binada 3 Kişi Kurtarıldı

27.07.2023 19:43

Kilis'te depremde ağır hasar alan bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında birinin daha olma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.

Kilis'te depremde ağır hasar alan bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında birinin daha olma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta depremde ağır hasar alan, kullanılmayan bir bina çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ve 2 çocuğu olay yerine sevk edilen ekipler ile vatandaşlar kurtardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Enkaz altında bir kişinin daha olma ihtimaline karşı bölgede AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Depremde Çöken Binada 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te Depremde Çöken Binada 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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