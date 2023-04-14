Tehlikenin yaşandığı an kamerada! İşlek caddedeki 6 katlı apartmanın bir anda yıkıldı

Mart ayında vefat eden ünlü aktörün, Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kilis'te büyük korku yaşandı. Depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü.

EKİPLER ENKAZDA ÇALIŞMA YAPIYOR

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede güvenlik önemi alan ekipler, enkaz altında kalan olup, olmadığını araştırıyor.

YIKILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Apartmanın yıkılma anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Apartman çöktükten sonra bölgeyi toz bulut kaplarken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İşte olay yerinden fotoğraflar: