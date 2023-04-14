Tehlikenin yaşandığı an kamerada! İşlek caddedeki 6 katlı apartmanın bir anda yıkıldı - Son Dakika
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Tehlikenin yaşandığı an kamerada! İşlek caddedeki 6 katlı apartmanın bir anda yıkıldı

14.04.2023 17:26

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kilis'te ağır hasarlı olan 6 katlı binada çökme meydana geldi. Apartmanın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine gelen ekipler enkaz altında kimsenin olup olmadığını araştırmaya başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kilis'te büyük korku yaşandı. Depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü.

Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü

EKİPLER ENKAZDA ÇALIŞMA YAPIYOR

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede güvenlik önemi alan ekipler, enkaz altında kalan olup, olmadığını araştırıyor.

Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü

YIKILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Apartmanın yıkılma anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Apartman çöktükten sonra bölgeyi toz bulut kaplarken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü
Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü
Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü
Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü
Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü
Yüreklerin ağza geldiği an! İşlek caddedeki 6 katlı bina böyle çöktü
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tehlikenin yaşandığı an kamerada! İşlek caddedeki 6 katlı apartmanın bir anda yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tehlikenin yaşandığı an kamerada! İşlek caddedeki 6 katlı apartmanın bir anda yıkıldı - Son Dakika
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