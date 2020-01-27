Kilis'te depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Kilis'te depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılay Kilis Şubesi tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplanan yardımların AFAD ile koordineli olarak deprem bölgesine ulaştırılacağını söyledi.

Vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini beklediklerini belirten Erdoğan, "Tüm Kilis halkının kampanyamıza katkı sunmasını bekliyoruz. Bizim malzeme yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Kilis halkı bu konuda çok duyarlıdır. Genel merkezimiz tarafından sahada yapılan çalışmalar sonucu bölgede battaniye, yorgan, elektrikli soba ve gıda ihtiyacının olduğu tespit edildi." dedi.

Erdoğan, toplanan yardımların en geç cuma günü bölgeye yönlendirileceğini ifade etti.

Kampanyaya destek veren AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş da depremde mağdur olan vatandaşların acılarına ortak olmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, AK Parti İl Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere Türk Kızılay yetkililerine teslim edildi.

Kilis'te depremzedeler için yardım kampanyası

Kızılay, Deprem, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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