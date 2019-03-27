Kilis'te Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü
1 saat önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Uğur Can'ın (71) kullandığı 79 EF 564 plakalı traktör, Hüseyinoğlu köyündeki tarlada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalarak ağır yaralanan Can, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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