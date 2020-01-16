Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

6 saat önce

KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

Kaza merkeze bağlı Oylum köyü yakınlarında meydana geldi. Arpakesmez köyü yönünde ilerleyen Mehmet Fatih Bayındır'ın (62) kullandığı 79 AF 836 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vinçle yerinden kaldırılan traktörün altında kalan sürücü Mehmet Fatih Bayındır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bayındır'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna konulurken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.


Mehmet Fatih, Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]