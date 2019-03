Kilis'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Uğur Can (71) yaşamını yitirdi.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Uğur Can (71) yaşamını yitirdi.



Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Uğur Can yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Can, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Kilis

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merak Uyandıran Sosyal Medya Paylaşımı

Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu

Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi