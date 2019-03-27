Kilis'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü
11 dakika önce
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Uğur Can (71) yaşamını yitirdi.
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Uğur Can (71) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Uğur Can yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Can, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:54 Kaynak: DHA
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