Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
6 saat önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:58 Kaynak: AA
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Halil Demir'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Tahtalı Karadut köyü yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Kazada, sürücü Halil Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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