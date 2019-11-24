Son Dakika Haberleri: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

6 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Halil Demir'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Tahtalı Karadut köyü yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada, sürücü Halil Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Halil Demir, Musabeyli, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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