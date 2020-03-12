Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kilis Belediyesi Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekipleri, kamuoyu açık alanlar, resmi kurum ve kuruluşları dezenfekte etmeye devam ediyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı dahil olmak üzere Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.



Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Korona virüs tehlikesine karşı saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız il genelinde devam edecektir. Paniğe kapılmayacağız, ama tedbiri de elden bırakmayacağız" dedi. - KİLİS