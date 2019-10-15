Kilis'te "DO-Mİ-NO" kapanış sergisi
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TÜBİTAK destekli 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, Kilis'te Bilim Sanat Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "DO-Mİ-NO" projesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:45 Kaynak: AA
TÜBİTAK destekli 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, Kilis'te Bilim Sanat Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "DO-Mİ-NO" projesi sona erdi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, sergi açılışı gerçekleşti.
Programa, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin katıldı.
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