Son Dakika Haberleri: Kilis'te Dolu ve Yağmur Hayatı Felç Etti

Kilis'te Dolu ve Yağmur Hayatı Felç Etti

1 saat önce

Kilis'te aniden bastıran yağmur ile dolu yağışı kentte trafikte aksamalara yol açarken bazı iş yerleri ile evleri su bastı.

Kilis'te Dolu ve Yağmur Hayatı Felç Etti, System.String[]
Kilis'te aniden bastıran yağmur ile dolu yağışı kentte trafikte aksamalara yol açarken bazı iş yerleri ile evleri su bastı.

Saat 16.20 sıralarında bir anda bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak yağmur nedeniyle caddeler sel sularıyla doldu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için uğraştı. Yağmur nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektikleri gözlendi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:23 Kaynak: İHA

Dolu Yağışı, Kilis, Güncel
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