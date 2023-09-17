Kilis'te düğün eğlencesinde bebek saçma isabeti sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kilis'te düğün eğlencesinde bebek saçma isabeti sonucu hayatını kaybetti

Kilis\'te düğün eğlencesinde bebek saçma isabeti sonucu hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 17.09.2023 11:07

Kilis'te düzenlenen düğün eğlencesinde bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu çıkan saçmalar, bebek ve diğer kişilere isabet etti. Bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Olayın faili gözaltına alındı.

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden bebek hayatını kaybetti.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K'nin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği B.M.F. bebek sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Z.F, H.G. ve İ.F.G'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K. pompalı tüfekle havaya ateş açmış, tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etmişti.

Kaynak: AA

Kilis, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düğün eğlencesinde bebek saçma isabeti sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te düğün eğlencesinde bebek saçma isabeti sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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