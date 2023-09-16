Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı

Kilis\'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 16.09.2023 18:53

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden biri bebek 4 kişi yaralandı.
Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde henüz belirlenemeyen kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kilis, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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