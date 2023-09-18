Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Kilis\'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 18.09.2023 09:41

Kilis'te düğün öncesi eğlencede bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 7 aylık bebeğin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan diğer kişilerin tedavileri devam ediyor.

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden 7 aylık bebeğin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 7 aylık Bayram Mert Filik'in yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Kilis Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Aynı olayda yaralanan Zeliha Filik, Hatice Geyyaz ve İkra Fatma Geyyaz'ın tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili dün gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüpheli R.A'yı (16) gözaltına aldı.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde önceki gün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş etmesi sonucu Zeliha Filik (31) ve kucağında bulunan bebeği Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve İkra Fatma Geyyaz (5) yaralanmıştı. 7 aylık bebek, sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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