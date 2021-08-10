KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI - Son Dakika

KİLİS Valiliği etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi için bu tür etkinliğin yapıldığı yerlere 'Mutluluğa Kurşun Sıkma. Geleceği Karartma' yazılı afişlerin asılması kararı aldı. Jandarma ekipleri ise proje kapsamında levhalarının asılması kontrollerini gerçekleştirdi.

Polateli İlçesinde çalışma yapan jandarma ekipleri 'Mutluluğa Kurşun Sıkma. Geleceği Karartma' sloganı ile etkinlik alanlarına levha asılması uygulanmasını ve kontrollerini gerçekleştirdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün, nişan, kutlama, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde ateş açılmaması konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için köylerde bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlar ise uygulamaya destek verdiklerini ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti.