Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi

22.08.2022 11:29
Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi

Kilis'te dün ölü bulunan anne ve kızın kimliği belirlendi.

Kilis'te dün ölü bulunan anne ve kızın kimliği belirlendi. Öldürülen anne ve kız ile katil zanlısının yabancı uyruklu oldukları belirlendi.

Dün hayvan otlatan bir çoban, Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde yol kenarındaki arazide 100 metre arayla hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardından anne kızın cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilen kişilerin Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlendi. Katıl zanlısı, jandarma tarafından Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Suriye uyruklu zanlı Ş.H.S. (30) gözaltına alınarak Kilis'e getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KİLİS

YORUMLAR
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Kilis'te sır ölümler! Çoban, 100 metre arayla iki kadın cesedi buldu Kilis'te sır ölümler! Çoban, 100 metre arayla iki kadın cesedi buldu Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Jandarma, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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