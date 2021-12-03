Kilis'te Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Kilis'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kilis'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kilis'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu Aile Birliği Başkanı Pınar Aydın, Kilis Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, oğlunun da bir engelli birey olduğunu belirtti. İlk zamanlarda çocuğunun durumunu kabullenemediğini aktaran Aydın, iyi bir eğitimle engelleri aştıklarını söyledi. Engelli bireylerin çeşitli gösterileri ve müzik dinletisinin yer aldığı programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, engelliler ve aileleri katıldı.

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