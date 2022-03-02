Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

02.03.2022 06:41

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı Kilis'te polis, Suriye'den illegal yollarla gelen 17 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

KİLİS - Kilis'te polis, Suriye'den illegal yollarla gelen 17 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık Mahallesi Çerkez Zekarıya Sokakta Suriye'den illegal yollarla gelen mülteci olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İkamette yapılan kimlik kontörlünde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişileri sakladığı, getirdiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir otomobil ile bir motosiklete de el kondu. Yabancı uyruklu kişilerin Göç İdaresindeki işlemlerin ardından Hastanedeki sağlık kontörüne müteakip İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

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Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı - Son Dakika


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