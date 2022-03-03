Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

03.03.2022 09:39
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

Kilis'te jandarma Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 80 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Kilis'te jandarma Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 80 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 80 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlerin sınır geçişlerini organize eden 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 araca ise el konuldu. 3 organizatör ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 80 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Mehmet Ali Dağ-İHA)

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

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Jandarma, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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