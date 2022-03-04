Kilis'te düzensiz gözmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Kilis'te düzensiz gözmen kaçakçılığı

04.03.2022 09:03
Kilis'te düzensiz gözmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çeten Mahallesinde, yabancı uyruklu A.S ile A.E.A'ya ait evde göçmen olduğu istihbaratı üzerine yapılan operasyonda evde bulunanların kimlik kontrolü yapıldı. 8 yabancı uyruklu kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldiği bildirildi. 8 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, A.S. ile A.E.A., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düzensiz gözmen kaçakçılığı - Son Dakika


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