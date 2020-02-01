Kilis'te ekmeğe zam - Son Dakika
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Kilis'te ekmeğe zam

6 saat önce

Kilis'te, pide ekmeğin tanesi 75 kuruştan, 1 TL'ye, francala ekmeğin tanesi 1 TL'den 1 TL 25 kuruşa yükseldi.

Kilis'te ekmeğe zam, System.String[]

Kilis'te, pide ekmeğin tanesi 75 kuruştan, 1 TL'ye, francala ekmeğin tanesi 1 TL'den 1 TL 25 kuruşa yükseldi.


Kilis'te un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yaparken, pide ekmeğin kilosu 5 TL'den 6 TL'ye 167 gram 1 adet pide ekmeğin tanesi 75 kuruştan 1 TL'ye francala ekmeğin tanesi ise 1 TL'den 1 TL 25 kuruşa yükseltildi. Lahmacun pişirme 75 kuruşa, büyük tepsi pişirme 2 TL, küçük tepsi pişirme 1 TL olarak belirlendi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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