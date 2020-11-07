Kilis'te ekmeğe zam - Son Dakika

Kilis'te ekmeğe zam

07.11.2020 09:27
Kilis'te ekmeğe zam, System.String[]

Kilis'te, 1 TL'ye tanesi satılan pide ekmek, 1 TL 25 kuruşa, francala ekmeğin tanesi 1 TL 25 kuruştan satılan 1 TL 50 kuruşa yükseldi.

Kilis'te, 1 TL'ye tanesi satılan pide ekmek, 1 TL 25 kuruşa, francala ekmeğin tanesi 1 TL 25 kuruştan satılan 1 TL 50 kuruşa yükseldi.

Kilis'te un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yaparken, pide ekmeğin kilosu 5 TL'den 7 TL 50 kuruşa, 1 TL'ye tanesi satılan pide ekmek, 1 TL 25 kuruşa, francala ekmeğin tanesi 1 TL 25 kuruştan satılan 1 TL 50 kuruşa yükseldi. Lahmacun pişirme 1 TL'ye, büyük tepsi pişirme 3 TL, küçük tepsi pişirme 1 TL 50 kuruşa olarak belirlendi.

Kilis Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül, Ekmeğe zam kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "Sofralarımızın olmazsa olmazı ekmeğin, bu zor günlerde zamlanmasını, bizlerde istemezdik, ancak tüm girdilerimizin zamlanması, özellikle una gelen yüzde 40 civarı zamın, esnafımızın belini büktüğü, bu sıkıntılı günlerde, ne yazıkki zamı kaçınılmaz hale getirdi.Ekmeğe gelen bu zammın,un fiyatlarının artması devam ettiği sürece, yeterli olmayacağı görülmektedir. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığımız, bir an önce un fiyatlarının artmasını engelleyecek, çalışmalar yapıp uygulamaya koyması lazım gelmektedir, eğer un fiyatlarının artışları durdurulmazsa, çok geçmeden ekmek fiyatlarının, yeniden güncellemesinin zaruret haline gelebileceğini, üzülerek belirtmek ister saygılar sunar, insanlık aleminin, ülkemizin ve İlimizin üzerinden, Covit 19 virüsünün bir an önce kalkmasını yüce Rabbimden niyaz eder sağlıklı, huzurlu günler dilerim" dedi. - KİLİS

Kilis'te ekmeğe zam

Türk Lirası, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te ekmeğe zam - Son Dakika Ekonomi


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