Kilis'te Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Kilis'te Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlatıldı

7 saat önce

Kızılay Kilis Şubesi tarafından deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlattı.

Kilis'te Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Kızılay Kilis Şubesi tarafından deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlattı.

Kızılay Kilis Şubesinde başlatılan yardım kampanyasına Kızılay Kilis Şube Başkanı Andan Erdoğan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, belediye başkan yardımcıları Mustafa Tohumcu ile Servet Ramazan ve mahalle muhtarları katıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elazığ ile Malatya'da depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara ise şifa dileğinde bulunduğunu ifade ederek, 'Bugün burada Kızılay'a destek olmak için toplandık. Türk Kızılay'ı Türkiye'de ve dünyada  mazlumların ve mağdurların yanında yer aldı. Biz esasında sosyal medyada olumsuz algı oluşturmak adına 'Kızılay'ın malzeme ve erzaka ihtiyacı mı var' gibi yapılan paylaşımlara birazda tepki olsun diye buradayız. Türk Kızılay'ının bütün depoları ağzına kadar doludur. Bütün dünya mazlumlarının her zaman yanındadır.  Ancak biz toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla depremde mağdur olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin acılarına ortak olmak için bugün buradayız. AK Parti Kilis teşkilatı olarak, toplamış olduğumuz yardımları Kızılay Kilis Şubesine teslim ettik. Tüm Kilis halkının yardımlarını Kızılay Kilis Şubesine teslim etmelerini istiyorumö dedi.

Kızılay Kilis Şube Başkanı Andan Erdoğan ise Elazığ ile Malatya'da depremden zarar görenler için kampanya başlattıklarını ifade ederek, 'Tüm Kilis halkının bu kampanyaya destek sunmalarını istiyoruz. Bizim malzeme yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Ama Kilis halkı bu konuda çok duyarlıdır. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın gıda, battaniye, yorgan, elektrikli ısıtıcılara ihtiyacımız var. Bizde bu ihtiyaçları olan Elazığ ve Malatya'ya göndereceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kampanya öncesinden görüntüler

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın açıklamaları

Kızılay Kilis Şube Başkanı Andan Erdoğan'ın konuşması

Yardım kolilerinin getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)


Malatya, Kızılay, Elazığ, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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