Kilis'te emniyet kemeri kullanımına dikkat çekiliyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis ile ilçelerinde "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile emniyet kemerine farkındalık etkinliği düzenleniyor.

Kilis Kent merkezi, Elbeyli, Musabeyli, Polateli ilçelerinde "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla emniyet kemeri kullanımına dikkat çekiliyor. Kilis ve ilçelerinde jandarma ve polis ekiplerince durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini hatırlatarak bilgilendirme broşürü dağıtılıyor. Vali Recep Soytürk, İl merkezinde ilçelerde ise Kaymakamların katılımıyla "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile emniyet kemerine farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenleniyor. - KİLİS