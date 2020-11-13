Kilis'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kilis'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.
Proje kapsamında annelere, uyuşturucu kullanımına karşı alınacak önlemler ve bağımlılıkla mücadele konularında sunum yapıldı.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
- Kaynak: AA
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