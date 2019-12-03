Son Dakika Haberleri: Kilis'te Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret
Son Dakika Güncel Kilis'te Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret - Son Dakika

Kilis'te Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Kilis'te Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Hasan Baştürk ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, burada engelli bireylerle tek tek ilgilenerek taleplerini dinledi.

Vali Soytürk, gazetecilere, her insanın bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

Engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılmasının sosyal devletin asli görevleri arasında olduğuna işaret eden Soytürk, "İlimizde engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümü için çalışmalar yürüten Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere diğer tüm sivil toplum örgütlerine ve kamu kurumlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Hasan Baştürk de Soytürk'ün ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Soytürk, daha sonra anahtarcılık yapan engelli Mustafa Göktaşlı'yı ziyaret ederek Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Baştürk, Aralık, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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