Eşini darbederek ölümüne neden olan kocanın yargılanmasına başlandı

Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Mahmut Muhammed Özyer'in yargılanmasına başlandı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Fatime Gül Özyer'in yakınlarının avukatı, baba Ahmet, anne Kezban, kardeşi Mehmet Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilen tutuklu sanık Özyer ve avukatı katıldı.

Sanık Özyer, eşiyle olay günü tartıştığını daha önceki dönemlerde de eşinin psikolojik sıkıntılar yaşadığını ancak hastaneye gitmek istemediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanının, eşiyle daha önce problem yaşayıp yaşamadıklarını sorması üzerine sanık Özyer, eşiyle arasında tartışmaların olduğunu, boşanma aşamasına geldiklerini ancak daha sonra bu sorunu kendi aralarında çözdüklerini savundu.

Mahkeme başkanının soruşturma esnasında çelişki ifadeler verdiğini belirtmesi üzerine Özyer, olay günü korktuğunu ne dediğini hatırlamadığını iddia etti.

Tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirten sanığın avukatı da adli rapordaki eksikliklerin giderilmesini, soruşturmanın genişletilmesini, hastanedeki tanıkların dinlenmesini ve müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Hayatını kaybeden Fatime Gül'ün yakınlarının avukatı da sanığın eşini eziyet çektirerek canavarca hisle öldürdüğünü düşündüklerini belirterek, cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Anne Kezban Çetin de sanığın kızıyla evlendikten sonra kızına sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Torununun ömür boyu annesiz yaşayacağını ifade eden Çetin, sanığın yalan beyanlarda bulunduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Duygusal anlar yaşayan baba Ahmet Çetin ise evlat acısının tarifinin olmadığını, 8 aylık torunlarına bakınca dayanamadığını aktardı.

Daha sonra tanıklar dinlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın en üst hadden cezalandırmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun sorulmasına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, bu celse dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Muhammed Özyer, 13 Ekim 2021'de eşi Fatime Gül Özyer'i darbetmişti. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen kadın kurtarılamamıştı.

Zanlı Mahmut Muhammed Özyer tutuklanmıştı.