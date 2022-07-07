Eşini darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına devam edildi

Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Mahmut Muhammed Özyer'in yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Fatime Gül Özyer'in yakınlarının avukatı, baba Ahmet, anne Kezban, kardeşi Mehmet Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilen tutuklu sanık Özyer ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumundan raporun geldiğini hatırlattı.

Sanık Özyer, önceki beyanlarını tekrar ettiğini, eşiyle şiddetli tartışma yaşamadığını, her aile de olacak şekilde tartışma olduğunu savundu.

Sanık Özyer, pişman olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Daha sonra olay günü maktul ve sanığın evine giden polisler tanık olarak dinlendi.

Suç delillerini yok etme ve gizleme iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın annesi Fatime Perihan Özyer de tanık olarak dinlendi.

Olay gecesi oğlunun kendisini telefonla arayarak kavga ettiklerini söylemesi üzerine eve gittiğini aktaran anne Özyer, yatak odasında herhangi bir temizlik yapmadığını, bebeği alarak evden ayrıldıklarını iddia etti.

Maktulün yakınları da aleyhlerine olan beyanları kabul etmediklerini belirtti.

Hayatını kaybeden Fatime Gül Özyer'in yakınlarının avukatı da sanık ile annesinin verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu söyledi.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda maktulün hastaneye giderken beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini dile getiren maktul yakınlarının avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise dosyada ve raporda eksik araştırmalar olduğunu öne sürerek, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bu celse dinlenmeyen tanığın dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

Duruşma sonunda maktulün yakınlarının avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, gazetecilere açıklamalarda bulunup olay gününe ilişkin bilgiler paylaştı.

Olay

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Muhammed Özyer, 13 Ekim 2021'de eşi Fatime Gül Özyer'i darbetmişti. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Özyer kurtarılamamıştı.

Zanlı Mahmut Muhammed Özyer tutuklanmıştı.