Kilis'te eski TSO Başkanı Hüseyin Esirgen hayatını kaybetti
1 saat önce
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Hüseyin Esirgen (81) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Hüseyin Esirgen (81) hayatını kaybetti.
Uzun süre Kilis Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ile Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Esirgen bir süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. Bugün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden Hüseyin Esirgen, kentte ölümü üzüntüyle karşılandı.
Esirgen'in cenazesinin defin ve yıkama işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmesi bekleniyor. - KİLİS
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