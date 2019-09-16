Son Dakika Haberleri: Kilis'te eski TSO Başkanı Hüseyin Esirgen hayatını kaybetti
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Kilis'te eski TSO Başkanı Hüseyin Esirgen hayatını kaybetti

1 saat önce

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Hüseyin Esirgen (81) hayatını kaybetti.

Kilis'te eski TSO Başkanı Hüseyin Esirgen hayatını kaybetti, System.String[]

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Hüseyin Esirgen (81) hayatını kaybetti.


Uzun süre Kilis Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ile Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Esirgen bir süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. Bugün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden Hüseyin Esirgen, kentte ölümü üzüntüyle karşılandı.


Esirgen'in cenazesinin defin ve yıkama işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmesi bekleniyor. - KİLİS

Meclis Başkanı, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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