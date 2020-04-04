Kilis'te esnaf iş yerlerini açmadı - Son Dakika

Kilis'te esnaf iş yerlerini açmadı
6 saat önce
Kilis'te esnaf iş yerlerini açmadıKİLİS'te, Esnaf Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki iş yerlerinin açılmaması kararı aldı.
Kilis'te esnaf iş yerlerini açmadı
KİLİS'te, Esnaf Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki iş yerlerinin açılmaması kararı aldı. Esnaf da karara uyarak bugün iş yerlerini açmadı.
Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odası, vatandaşların 48 saat evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla hafta sonu iş yerlerinin açılmamasını kararlaştırdı. Kentteki esnaf da karara uyarak iş yerlerini açmadı. Eczane, fırın ve gazete bayileri dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu kentte sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı gençler de kontrol edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:57 Kaynak: DHA
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