Son Dakika Haberleri: Kilis'te Esrar Ele Geçirildi

Kilis'te Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

Kilis'te, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin parkta Suriye uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada 2.32 gram esrar ele geçirildi.

Kilis'te Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Kilis'te, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin parkta Suriye uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada 2.32 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Kartalbey Mahallesi İslambey Parkı içerisinde durumundan şüphelenilen Suriye uyruklu N.B. isimli şahıs yapılan kontrollerinde, daralı ağırlığı 2.32 gram gelen uyuşturucu esrar madde ele geçirildi. Şüpheli N.B. ve ele geçirilen madde, gerekli işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. İfadesi alınan N.B. adliyeye sevk edildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:35 Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, 3. Sayfa
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